Ziggo maakt de Ziggo Sport uitzendingen rondom de ontknoping van het Formule 1 seizoen voor heel Nederland gratis beschikbaar.

Zonder abonnement

Ook huishoudens zonder Ziggo abonnement kunnen het hele raceweekend thuis live mee beleven. Van vrijdag 10 december tot en met maandag 13 december zijn alle vrije trainingen, de kwalificatie en de race van de Grand Prix van Abu Dhabi in alle Nederlandse tv-huishoudens gratis te zien. Dat kan via Ziggo Sport op kanaal 14, maar ook via de kanalen van Ziggo Sport Totaal, die te verkrijgen zijn bij nagenoeg alle distributiepartijen in Nederland.

Finale

Max Verstappen en Lewis Hamilton zullen nog één keer dit seizoen de strijd met elkaar aangaan. Beide coureurs verschijnen aan de start met een gelijke stand in het kampioenschap. Heel Nederland leeft mee met de prestaties van Max Verstappen en hoopt natuurlijk dat hij zich zondag tot de eerste Nederlandse F1 wereldkampioen ooit mag kronen. Ziggo haakt in op het zinderende slot van het seizoen en laat heel Nederland mee genieten door het gehele raceweekend gratis aan te bieden.

“Spannender wordt het niet”

Marcel Beerthuizen, directeur Ziggo Sport: “Spannender dan de race komende zondag wordt het niet. Van zo’n unieke sportgebeurtenis moet heel Nederland kunnen meegenieten. Vandaar dat wij besloten hebben het raceweekend voor iedereen beschikbaar te maken. Wat een geweldig seizoen is het tot nu toe geweest en wat kijken we uit naar de beslissing zondag”.

