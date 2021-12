De nieuwe streamingdienst Viaplay is vanaf maart 2022 beschikbaar in Nederland en gaat 13,99 euro per maand kosten.

Nieuwe dienst

Viaplay is een streamingdienst die eigendom is van de Nordic Entertainment Group (NENT Group). Viaplay is momenteel beschikbaar in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, IJsland, Estland, Letland, Polen en Litouwen. Vanaf maart 2022 wordt Nederland aan dit rijtje toegevoegd.

Formule 1

Via Viaplay zal in 2022 de Formule 1 live te zien zijn. Hiervoor heeft de streamingdienst een heel nieuw presentatieteam in dienst genomen. Daarnaast zal de dienst ook voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League en Duitse Bundesliga uizenden. Daarnaast wordt het sportaanbod aangevuld met darts uit de PDC en KSW mixed martial arts.

Films en series

De dienst biedt naast een sportaanbod ook films en series. Een aantal van deze films en series zijn exclusief te zien via Viaplay onder de noemer Viaplay Originals. Het gaat om series als ‘The Box’, ‘Honour’ en ‘Love me’.

Prijs

De dienst kost 13,99 euro per maand. De dienst is als losse dienst te bekijken via Internet, Apple TV, mobiele telefoon en tablet. Daarnaast komt de dienst ook beschikbaar via de digitale ontvangers van Ziggo en KPN.

Persbericht van Viaplay / Nordic Entertainment Group vind je hier.