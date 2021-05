Formule 1-races vanaf volgend jaar te zien via Viaplay

De Formule 1 is vanaf volgend jaar voor drie jaar lang exclusief te zien via de nieuwe streamingdienst Viaplay. Per raceseizoen zullen zes races gratis te zien zijn. Dit wordt vandaag door zowel de nieuwe eigenaar van de rechten, de Nordic Entertainment Group als het bedrijf achter de Formule 1 bevestigd.

Drie jaar

Zoals eerder al aangegeven heeft de Formule 1 een overeenkomst van drie jaar gesloten met de Nordic Entertainment Group (NENT Group) voor het uitzenden van de races in Nederland. NENT Group gaat de Formule 1 aanbieden via haar streamingdienst Viaplay. Deze dienst kom in het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar. Viaplay is momenteel beschikbaar in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, IJsland, Estland, Letland en Litouwen. In augustus volgt de lancering in Polen en eind 2021 in de VS.

Zes races gratis

In Nederland zal Viaplay alle Formule 1-races tussen 2022 en 2024 live uitzenden, inclusief elke kwalificatiesessie en vrije training. “De verslaggeving wordt gedaan door Nederlandse commentatoren en experts van wereldklasse, en bevat uitgebreide en innovatieve studioprogrammering.“, aldus het bedrijf in een persbericht. Elk jaar wordt de Grand Prix van Nederland gratis live uitgezonden in Nederland. Viaplay zal bovendien in totaal zes races beschikbaar stellen om gratis te bekijken, waaronder de Nederlandse Grand Prix en een pakket met hoogtepunten van alle evenementen.

Wat de abonnementsprijzen gaan worden zal de komende periode duidelijk moeten worden.

F1 TV Pro

De eigen streamingdienst van de Formule 1, F1 TV Pro, blijft ook beschikbaar in Nederland. Er is niet aangegeven welke abonnementsprijzen in de toekomst gehanteerd gaan worden.

Ziggo Sport

Sinds 2013 wordt de Formule 1 in Nederland uitgezonden door Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal. De zender geeft echter aan dat de rechten te duur zijn geworden om nog in te kopen: “Vanaf 2022 zal Formule 1 helaas verhuizen naar een andere zender. Wij hebben dan 9 jaar met veel plezier en trots de Formule 1 uitgezonden! In die jaren zijn de tarieven voor de uitzendrechten zo sterk gegroeid dat het voor ons helaas niet mogelijk was om Formule 1 te behouden.“, aldus Ziggo.