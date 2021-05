“Ziggo Sport verliest uitzendrechten Formule 1”

Het ziet er naar uit dat de races van de Formule 1 vanaf volgend seizoen niet meer te zien zijn bij Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal. Volgens sportsmarketeer Chris Woerts gaan de rechten vanaf 2022 voor drie jaar naar de Nordic Entertainment Group. Woerts maakte het nieuws maandagavond bekend in het televisieprogramma Veronica Inside.

Max Verstappen

Ziggo Sport zendt de Formule 1 al sinds 2013 uit. Eerst nog alleen binnen het betaalpakket van Sport1, het huidige Ziggo Sport Totaal en sinds november 2015 ook via Ziggo Sport, het sportkanaal dat voor alle digitale Ziggo abonnees zonder meerkosten beschikbaar is. In 2018 zijn de rechten verlengd voor Ziggo Sport met drie seizoenen: tot en met 2021.

VIAPLAY

Vanaf volgend seizoen kan de raceliefhebber niet meer terecht bij Ziggo Sport. Volgens Chris Woerts gaat Nordic Entertainment Group de Formule 1 uitzenden via een nieuwe sportzender VIAPLAY. De Nordic Entertainment Group zou 30 miljoen euro per jaar betalen voor het uitzenden van de raceklasse. Naast Nordic Entertainment Group waren ook een groep Turkse investeerders, Amazon, RTL Nederland en Ziggo Sport in de race voor de rechten.

Meer rechten

Naast de Formule 1 zouden op VIAPLAY ook wedstrijden uit de Duitse voetbalcompetitie de Bundesliga worden uitgezonden en het darts van de PDC. Momenteel worden de wedstrijden van de Bundesliga uitgezonden door ESPN en het darts door RTL 7/Videoland.

F1 TV Pro

De Formule 1 blijft in Nederland volgend seizoen wel beschikbaar via de eigen streamingdienst van de Formule 1: F1 TV Pro.

Donderdag moet er meer bekend worden gemaakt over de uitzendrechten van de Formule 1.