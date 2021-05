Ziggo bevestigt verliezen uitzendrechten Formule 1

Vanaf 2022 zullen de races van de Formule 1 definitief niet meer te zien zijn bij Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal. Ziggo bevestigt de berichten dat de uitzendrechten naar een andere zender gaan.

Nordic Entertainment Group

Maandag werd in het televisieprogramma Veronica Inside al bekend gemaakt dat de Nordic Entertainment Group vanaf 2022 de Formule 1 gaat uitzenden in Nederland. Het bedrijf betaalt hier 30 miljoen euro per jaar voor. Naast de Nordic Entertainment Group waren onder andere ook RTL Nederland, Amazon en Ziggo Sport in de race. Donderdag moet er meer bekend worden over de deal met de Nordic Entertainment Group

Ziggo

Ziggo bevestigt vandaag dat de rechten voor het uitzenden van de koningsklasse van de racesport vanaf volgend seizoen bij een andere partij liggen. “Vanaf 2022 zal Formule 1 helaas verhuizen naar een andere zender. Wij hebben dan 9 jaar met veel plezier en trots de Formule 1 uitgezonden! In die jaren zijn de tarieven voor de uitzendrechten zo sterk gegroeid dat het voor ons helaas niet mogelijk was om Formule 1 te behouden.“, aldus Ziggo.

F1 TV Pro

Momenteel is het ook mogelijk om een abonnement af te sluiten om de eigen streamingdienst van de Formule 1: F1 TV Pro. Het is niet duidelijk of deze dienst vanaf volgend jaar nog beschikbaar blijft in Nederland en wat de abonnementsprijzen worden.

