Grand Prix Radio is in delen van Nederland nu beter te ontvangen via de digitale ether (DAB+). De radiozender heefthiervoor extra regionale ethercapaciteit gehuurd.

MTVNL

Sinds juli 2022 is Grand Prix Radio te beluisteren via de digitale ether in grote delen van Nederland. De radiozender maakt hiervoor gebruik van het DAB+-netwerk van de commerciële aanbieder MTVNL. Dit netwerk heeft vooral in de Randstad goede dekking. Landelijk is de radiozender te beluisteren via diverse aanbieders zoals Ziggo en KPN. Wereldwijd is de radiozender met aandacht voor alles wat met racen te maken heeft te beluisteren via internet.

Extra capaciteit

De radiozender is sinds kort ook te beluisteren in Zuid Nederland (Noord-Brabant en Limburg) via kanaal 7C en in Gelderland en Utrecht via kanaal 12B. De radiozender heeft hiervoor capaciteit gehuurd bij radiozender RADIONL en Tukker FM. Zo is Noord-Brabant en Limburg de regionale editie RADIONL Breda niet meer te beluisteren via DAB+ en in Gelderland en Utrecht is Tukker FM editie Achterhoek uit de digitale ether verdwenen.

4EVER49 Radio

Eerder besloot radiozender 4EVER49 Radio al haar dekking via de digitale ether uit te breiden door het huren van extra capaciteit op de regionale netwerken naast de uitzendingen via MTVNL. Het ging hier om een uitbreiding in de provincies Noord-Holland, Flevoland, Noord-Brabant en Limburg.