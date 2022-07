Per vandaag is Grand Prix Radio ook te horen via de digitale ether (DAB+). De radiozender was al te horen via Internet en diverse digitale radiopakketten.

We love speed

Grand Prix Radio is een initiatief van Formule 1-commentator Olav Mol en voormalig Veronica-DJ Alexander Stevens en besteedt aandacht aan autosport in de breedste zin in het woord. De radiozender beschikt over de radiorechten in Nederland voor het uitzenden van Formule 1 races tot en met 2023.

Live

Tijdens weekenden waarin een Formule 1-race wordt verreden wordt er live verslag gedaan vanaf het circuit. Via de app van de radiozender kan het geluid van het race-commentaar worden gesynchroniseerd met de televisie-uitzendingen. Dit weekeinde is er een live-verslag te horen van de Grand Prix van Frankrijk. Daarnaast is er veel muziek te horen afgewisseld met nieuws uit de autosportwereld.

DAB+

De radiozender is per vandaag vrijwel landelijk te horen via DAB+. De radiozender maakt gebruik van digitale capaciteit op het netwerk van exploitant MTVNL en is te beluisteren op kanaal 7D. Meer informatie via de website van de radiozender. Luisteren kan ook via de digitale radiopakketten van Ziggo en KPN en Internet.