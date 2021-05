Vanaf 2022 is het darts van de PDC te zien via de streamingdienst Viaplay. Momenteel bezit RTL7 nog de rechten van deze dartscompetitie.

Vijf jaar

Nordic Entertainment Group (NENT) heeft met de PDC een contract voor vijf jaar afgesloten. Via Viaplay zullen onder andere de World Darts Championship, Premier League Darts, World Cup of Darts, World Matchplay, World Grand Prix, European Championship, Grand Slam of Darts en the Players Championship Finals te zien zijn. Daarnaast wordt er ook nog een nieuw evenement in Nederland georganiseerd door NENT en PDC. In de PDC is onder andere de Nederlander Michael van Gerwen actief.

Snooker

Daarnaast heeft NENT ook een overeenkomst gesloten om diverse snookerwedstrijden te mogen uitzenden. Het gaat om de Champion of Champions and Championship League.

Formule 1

Vorige week werd al bekend dat Viaplay de rechten heeft gekocht voor het uitzenden van de Formule 1 en de Bundesliga. De nieuwe streamingdienst moet vanaf het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar komen.

Sociale media: