Streamingdienst Viaplay is klaar voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Zondag 16 maart wordt de eerste Grand Prix van het jaar 2025 gereden in het Australische Melbourne.

Rob Kamphues

Viaplay heeft deze week bekend gemaakt dat er meer programma’s rond het Formule 1-weekend uitgezonden zullen worden. Hiervoor is ook Rob Kamphues overgestapt van Ziggo Sport naar Viaplay. Naast Amber Brantsen zal Viaplay met Kamphues nu beschikken over twee presentators. Daarnaast zal Nederlands autosportcoureur Indy Dontje het team van analisten versterken.

Programmering

De programmering rond het Formule 1-weekend zal met ingang van dit seizoen worden uitgebreid. Zo is op vrijdagavond rond 22.30 uur de talkshow ‘Vroom’ te zien met Rob Kamphues. Op zondagavond wordt er in ‘Vrooooom: De samenvatting’, ‘ teruggeblikt op de race.

Op maandag is als toetje dan nog het programma ‘Faster Food’ te zien op de streamingdienst. In dit programma wordt er met een hapje en een drankje teruggeblikt op het afgelopen raceweekend. Faster Food wordt gepresenteerd door Rob Kamphues en Tom Coronel. Het programma In de Slipstream wordt in verband met de komst van Faster Food verplaatst van de maandagavond naar de woensdagavond.

Viaplay TV en Viaplay TV+

Eerder was al bekend geworden dat Viaplay TV vanaf 14 maart als zelfstandige televisiezender verder gaat en niet meer te zien is via het kanaal van SBS9. Daarnaast komt er een premium sportzender Viaplay TV+. Voorlopig zijn de zenders alleen te zien via Odido en Delta. Daarnaast heeft de streamingdienst nieuwe abonnementen gelanceerd.