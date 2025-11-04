De televisiezender PebbleTV gaat verder onder een nieuwe naam: StoryZoo & Friends. De programmering blijft grotendeels ongewijzigd.

“Trouw aan DNA”

PebbleTV is bij diverse aanbieders in Nederland te zien. De televisiezender heeft sinds 1 november een nieuwe naam: StoryZoo & Friends “Hoewel de zender een vernieuwde merkidentiteit en nieuwe programmering introduceert, blijft de zender trouw aan zijn DNA: geweldloos, kindvriendelijk en positieve content“, aldus een persbericht.

De StoryZoo & Friends-zender brengt een rijke mix van nieuwe animatieseries zoals “Jungle Beat” of “Gazoon”, educatieve avonturen met “StoryZoo op avontuur” en geliefde personages zoals “Bassie en Adriaan” of “Boes” samen. Het programma is ontworpen om te vermaken en te inspireren en richt zich op creativiteit, leren en vriendschap. Het biedt kinderen en gezinnen een veilige en boeiende kijkervaring.