Het is weer mogelijk om te stemmen op je favoriete nummers op die andere ‘Top 2000’ de Snob 2000. De lijst zal in zijn geheel te horen zijn op Pinguin Radio.

Stemmen

Voor de dertiende keer opent website Ondergewaardeerde Liedjes de stembussen van de Snob 2000, de alternatieve eindejaarslijst van Nederland. Muziekliefhebbers kunnen hier terecht voor hun favoriete liedjes die niet verkiesbaar zijn in de Top 2000. Elk jaar krijgt de Snob 2000 tussen de 60.000 en 75.000 stemmen. De lijst wordt net als voorgaande jaren, integraal uitgezonden door Pinguin Radio, van 18 tot en met 31 december.

De keuze bestaat dit jaar uit bijna 7.000 liedjes. De stembus van de Snob 2000 is geopend tot en met 1 december.