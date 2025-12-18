Tot en met eind dit jaar is de Snob 2000 editie 2025 te beluisteren bij Pinguin Radio.

De Snob 2000

Voor de twaalfde keer wordt door website Ondergewaardeerde Liedjes de Snob 2000 in het leven geroepen. Dit is de alternatieve eindejaarslijst van Nederland: muziekliefhebbers kunnen hier terecht voor hun favoriete liedjes die niet verkiesbaar zijn in de Top 2000. Elk jaar krijgt de lijst tussen de 60.000 en 75.000 stemmen.

Nieuwe Nummer 1

Nummer 1-noteringen zijn het volgende jaar automatisch uitgesloten van deelname. De lijst heeft daarmee hoe dan ook elk jaar een nieuwe nummer 1.

Luisteren

Tot en met 31 december wordt de Snob 2000 elke dag tussen 7.00 en 19.00 uur uitgezonden via online radiozender Pinguin Radio. Alle luistermogelijkheden voor deze radiozender vind je hier. De lijst is ook te beluisteren als playlist via Spotify. Meer informatie via de website van Pinguin Radio.

De lijst vind je hier.