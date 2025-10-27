Vanaf vandaag, maandag 27 oktober, is op radiozender Arrow Classic Rock de jaarlijkse lijst Arrow Classic Rock 500 te horen.

Samengesteld door de luisteraar

De Arrow Classic Rock 500 wordt elk jaar uitgezonden in oktober op de radiozender Arrow Classic Rock in oktober en is samengesteld door de luisteraars van de radiozender. Vanaf maandag zijn de 500 beste rockplaten volgens de luisteraar van de radiozender te beluisteren op de radiozender. De lijst is tot en met vrijdag elke dag te beluisteren vanaf 9.00 uur.

Luisteren

Arrow Classic Rock is in vrijwel heel Nederland te beluisteren via DAB+. Daarnaast is de radiozender te beluisteren via vrijwel alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet. De lijst wordt in de periode tussen Kerst en Oud & Nieuw opnieuw uitgezonden door de radiozender.

Meer informatie via de website van de radiozender.