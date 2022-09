Radiozenders Magic FM, Arrow Classic Rock en Tukker FM zijn vanaf nu vrijwel landelijk te beluisteren via de digitale ether (DAB+).

Digitale ether

De drie radiozenders zenden al enige tijd te beluisteren in de digitale ether maar hadden tot op heden geen landelijk bereik via DAB+. Zo waren Magic FM, Arrow Classic Rock en Tukker FM nog niet optimaal te beluisteren via DAB+ in Zeeland.

Herindeling

De afgelopen maand heeft een herindeling plaatsgevonden van de digitale frequentieruimte voor regionale commerciële- en publieke radiozenders. De radiozenders hebben nu een uitzendgebied op DAB+ dat beter past bij hun regio en er is meer capaciteit beschikbaar per radiozender: 96 kbps in plaats van 64 kbps.

Capaciteit

Een aantal radiozenders zoals RADIONL, Joy Radio, Radio Continu en Waterstad FM heeft er voor gekozen om te blijven uitzenden met een kwaliteit van 64 kbps. Op deze manier is er ruimte om meer radiozenders toe te voegen als de vergunninghouders samenwerken. Hierdoor is het voor Magic FM, Arrow Classic Rock Radio en Tukker FM mogelijk om landelijke dekking te creëren middels de regionale digitale netwerken.

MTVNL

Overigens zonder Arrow Classic Rock Radio en Magic FM al vrijwel landelijk uit via DAB+ middels capaciteit van aanbieder MTVNL. Deze aanbieder heeft echter nog geen digitale dekking in de provincie Zeeland. Daarnaast bestaat het netwerk van de regionale radiozenders uit meer steunzenders dan het netwerk van MTVNL.