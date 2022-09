Per vandaag, donderdag 1 september, is de ontvangst van regionale commerciële en publieke radiozenders via de digitale ether (DAB+) aangepast. De regionale radiozenders hebben een ander uitzendkanaal gekregen en in veel gevallen een ander uitzendgebied in de digitale ether.

Herindeling

In de afgelopen maand is de digitale etherindeling voor publieke en commerciële radiozenders opnieuw ingedeeld. Regionale publieke en regionale commerciële radiozenders hebben nu een uitzendgebied op DAB+ dat beter past bij hun regio. Daarnaast zijn er nieuwe internationale afspraken gemaakt waardoor bepaalde frequenties niet meer beschikbaar zijn voor Nederland. Tevens komt er extra digitale capaciteit vrij in de Randstad.

Werkzaamheden

De afgelopen maand is zenderexploitant Broadcast Partners druk bezig geweest met het aanpassen van diverse zenders. Daarnaast zijn er diverse nieuwe steunzenders in gebruik genomen. Per vandaag is de nieuwe indeling actief.

Kleiner uitzendgebied

Concreet betekent het dat veel regionale omroepen nu in een minder groot gebied in Nederland zijn te beluisteren. Zo was Omroep Gelderland tot heden in een groot deel van Nederland te beluisteren via DAB+. Vanaf nu is de omroep alleen te ontvangen in de provincies Utrecht en Gelderland.

Ontvangst

Overigens zijn nog niet alle werkzaamheden voor het implementeren van de regionale netwerken afgerond zodat de ontvangst nog niet overal optimaal is.

Een overzicht van de regionale radiozenders per provincie vind je hier: