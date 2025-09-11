Dimitris Kops wordt het gezicht van de nieuwe ochtendshow op KISS FM. De radiozender is sinds 1 september te horen in de Randstad via FM en/of DAB+. Vandaag maakt de radiozender haar DJ-team bekend van de nieuwe programmering die op 29 september van start gaat.

Belangrijke stap

Met de start van de eerste gepresenteerde programma’s op maandag 29 september zet KISS FM een belangrijke stap in zijn programmering, aldus de radiozender in een persbericht. Dimitris is volgens de radiozender een vertrouwde stem in radioland en werkte eerder bij Radio Veronica, SLAM!, Qmusic en Radio 538. “Zijn energie en herkenbare stijl maken hem de logische keuze voor de ochtenden van KISS FM“, aldus KISS FM.

“Positieve energie”

Dimitris Kops: “Ik wil luisteraars wakker maken met positieve energie, verrassende verhalen en natuurlijk de beste hits. KISS FM voelt als een nieuw tijdperk en ik kan niet wachten om daar elke ochtend samen met de luisteraars deel van uit te maken.”

Programmering

Naast Dimitris zijn ook Sjoerd de Graaff en Quinten van Hilten te horen op KISS FM. Beide programmamakers hebben ervaring op verschillende zenders en versterken het jonge en energieke team.

“Trots”

Victoria Hensen, woordvoerder KISS FM: “De ochtend is hét belangrijkste moment van de dag, en daarom zijn we trots dat Dimitris Kops dit gaat invullen. Met daarnaast ook Sjoerd de Graaff en Quinten van Hilten in de line-up zetten we een sterke eerste stap in onze programmering. Hun ervaring en frisse energie sluiten perfect aan bij de sound en ambities van KISS FM.”

De programmering op werkdagen ziet er als volgt uit:

07.00 – 10.00 uur Dimitris Kops

10.00 – 15.00 uur Sjoerd de Graaff

15.00 – 18.00 uur Quinten van Hilten

Meer informatie via deze website.