Groot Nieuws Radio heeft Marco van der Straten benoemd tot directielid redactie. Met zijn aanstelling is het driekoppige leiderschapsteam met directiebevoegdheden nu compleet. Eerder werd al bekend dat Groot Nieuws Radio kiest voor een nieuw leiderschapsmodel zonder eenhoofdige directie, aldus de radiozender in een persbericht.

Directie

Marco van der Straten vormt samen met Marcel Kuckelkorn (directielid bedrijfsvoering & relaties) en Carina Koerting-Hooijer (directielid communicatie & fondsenwerving) het directieteam van Groot Nieuws Radio.

Ervaring in media, content en communicatie

Marco van der Straten (1971) brengt ruime ervaring mee op het gebied van media, redactie en communicatie. Hij werkte 21 jaar bij de EO. In die jaren was hij betrokken bij uiteenlopende projecten en programma’s. Van 2012 tot half 2021 was Marco hoofdredacteur van EO-magazine Visie. Daarna werkte hij als freelancer voor verschillende organisaties. Ook schreef Marco vier hoopvolle boeken. Sinds januari 2025 is Marco daarnaast creatief producent bij zijn eigen bedrijf Joyful Productions.

Focus op inhoud en radio

Binnen het leiderschapsteam krijgt Marco de focus op radio en redactie. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wens om de inhoudelijke koers van Groot Nieuws Radio stevig te verankeren in de directie. Het bestuur ziet in Marco iemand die inhoud, geloof en maatschappelijke betrokkenheid op natuurlijke wijze weet te verbinden.