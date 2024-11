Gerald van Dijk, directeur van Groot Nieuws Radio, vertrekt al na een jaar weer bij de radiozender. Van Dijk was sinds januari 2024 directeur bij de radiozender. Hij volgende destijds Wilfred Hardeman op die in de zomer 2023 de overstap naar de Evangelische Omroep maakte.

Niet verlengen

“Groot Nieuws Radio heeft na zorgvuldige overweging besloten om de arbeidsovereenkomst met directeur Gerald van Dijk niet te verlengen. Na een periode van gezamenlijke inzet voor de missie heeft het bestuur geconstateerd dat er geen verbinding tussen Gerald en een belangrijk deel van de organisatie is ontstaan. Hierdoor is het te ingewikkeld geworden om gezamenlijk verder te gaan“, aldus de Christelijke radiozender in een persbericht.

“Lastig besluit”

“Dit is een lastig besluit geweest. We zijn dankbaar voor de gedrevenheid, expertise en betrokkenheid waarmee Gerald zijn werk bij Groot Nieuws Radio heeft uitgevoerd,en wensen hem het allerbeste in zijn verdere loopbaan” aldus bestuursvoorzitter Joop Gankema.

De radiozender kan voorlopig geen verdere details delen over de invulling van de directeurspositie. Het bestuur gaat zich beraden over de invulling hiervan “en werkt aan een oplossing die het beste aansluit bij de toekomst en het voortbestaan van de missie van Groot Nieuws Radio”, aldus de radiozender in een persbericht.