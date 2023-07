Na ruim vijftien jaar dienstverband en 7 jaar als directeur, vertrekt Wilfred Hardeman (1985) bij Groot Nieuws Radio. Per 1 augustus gaat hij als hoofd contentmakers aan de slag bij de Evangelische Omroep. Hardeman gaf sinds 2016 leiding aan Groot Nieuws Radio en zorgde voor een professionalisering en stabilisering in de organisatie.

“Dankbaar”

Wilfred Hardeman: “Als ik naar de mensen kijk en de missie van Groot Nieuws Radio, zou ik deze organisatie het liefst nooit verlaten. Maar mijn tijd als directeur zit erop. Ik heb er vijftien jaar lang van genoten om in welke functie dan ook betrokken te zijn bij het prachtige radiovak. In de komende jaren zal Groot Nieuws Radio verder groeien, met ongetwijfeld ook weer nieuwe uitdagingen. Ik ben God dankbaar dat Hij mij heeft willen gebruiken in het werk voor al onze luisteraars.”

CV

Wilfred Hardeman begon in 2007 als presentator bij Groot Nieuws Radio en presenteerde de programma’s Snel Weg, De Ochtendeditie en De Dag Van Vandaag. Na vijf jaar werd hij eindredacteur en gaf hij leiding aan de redactie. In 2015 kwam de organisatie in zwaar weer terecht. Er was 1,1 miljoen euro nodig voor een doorstart. Tijdens een actieweek kwam dit bedrag op wonderbaarlijke wijze binnen. Vlak daarna werd Wilfred Hardeman in 2016 directeur. Onder zijn leiding transformeerde Groot Nieuws Radio van een noodlijdend radiostation tot een financieel gezonde en professionele mediaorganisatie met meerdere radiokanalen, aldus de radiozender in een persbericht.

Op 12 juli geeft Wilfred Hardeman een interview in het programma Bij Jorieke. De uitzending is vanaf 10.00 uur te beluisteren op Groot Nieuws Radio.