Per 15 januari 2024 zal Gerald van Dijk als directeur bij Groot Nieuws Radio aan de slag gaan. Van Dijk volgt hiermee Wilfred Hardeman op die in de zomer 2023 de overstap naar de Evangelische Omroep maakte.

Geen onbekende

Van Dijk is voor Groot Nieuws Radio geen onbekende. In het verleden was hij als extern consultant werkzaam voor de organisatie en heeft hij een actieve rol gehad in de professionalisering van met name de fondsenwerving van Groot Nieuws Radio, aldus de radiozender in een persbericht.

“Uniek geluid”

Van Dijk kijkt uit om opnieuw aan boord te komen bij de radiozender. Zelf zegt hij daarover: “Groot Nieuws Radio heeft een uniek geluid dat dagelijks duizenden mensen bereikt, bemoedigt en inspireert. Ik wil samen met het team bouwen aan een nog groter bereik met duurzame financiering, zodat meer mensen voor het eerst of opnieuw het goede nieuws horen, begrijpen en toepassen in hun leven.“