Tot eind dit jaar is de Top 1008 te horen op Groot Nieuws Radio. De lijst bevat de 1008 populairste christelijke muzieknummers gekozen door de luisteraars van de radiozender.

Top 1008

De Top 1008 verwijst naar de middengolffrequentie 1008 kHz waar de radiozender tot eind 2018 was te horen. Sindsdien is de radiozender te beluisteren via DAB+, Internet en diverse digitale radiopakketten.

Opening

Vanmorgen is de lijst geopend door de Amerikaanse artiest Michael W. Smith. In zijn opening benadrukt hij het belang van christelijke muziek: “We kennen allemaal de kracht van christelijke muziek. We hebben gezien hoe het levens van mensen over de hele wereld veranderde. Ook mijn leven behoort tot die verhalen, lang geleden. Ik doe vandaag wat ik doe dankzij die ervaring.”

Luisteren

De uitzending van Top 1008 op Groot Nieuws Radio is gestart op 20 december om 06:00 uur. Je hoort de lijst tot en met oudjaarsavond elke dag tussen 06.00 en 19.00 uur, met uitzondering van 23 december, zondag 24 december en beide kerstdagen. Groot Nieuws Radio is te beluisteren via DAB+, de Groot Nieuws Radio app en de website.

Meer informatie vind je hier.