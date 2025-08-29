Vanaf vrijdag 5 september komt Groot Nieuws Radio met een eigen nieuwspodcast: Groot Nieuws van de Week. “Hierin hoor je de actualiteit op een manier die kenmerkend is voor Groot Nieuws Radio: met ruimte voor kritische vragen, maar altijd met een geluid van verbinding, bemoediging en inspiratie”, aldus de radiozender in een persbericht.

“Veel zin om hiermee aan de slag te gaan”

Presentator Annemarie Biljard neemt luisteraars wekelijks mee door het nieuws van de afgelopen dagen. Dat gebeurt met verdiepende interviews, opvallende reportages en gesprekken waarin ook discussie een plek heeft. Annemarie: “Ik heb echt enorm veel zin om hiermee aan de slag te gaan! Op de radio spreek ik vaak mensen over een actueel onderwerp, maar de tijd daarvoor is soms beperkt. In de podcast is er veel meer ruimte om door te praten en dat is alleen maar mooi!”

Ruimte voor verdieping

De podcast biedt ruimte voor thema’s die in de actualiteit spelen, maar dan met de ruimte die op de radio niet altijd beschikbaar is. Groot Nieuws van de Week verschijnt vanaf september wekelijks in alle grote podcastapps. Meer informatie via deze website.