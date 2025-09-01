Vandaag gaat de eerste editie van de Radio Veronica Top 3000 van start. De lijst is drie weken lang te horen op de radiozender. De radiozender wisselt de Top 1000 Allertijden in voor de Radio Veronica Top 3000.

Golden Earring

‘Radar Love’ van Golden Earring staat op nummer 1 in de lijst. ‘Radar Love’ scoort al jaren hoog onder de luisteraars van Radio Veronica, maar nog nooit kwamen er zo veel stemmen binnen voor het nummer van Golden Earring. Onlangs overleed gitarist en creatief brein van de band George Kooymans op 77-jarige leeftijd.

Top 3

De top 3 bestaat verder uit ‘Black’ van Pearl Jam (2) en ‘Comfortably Numb’ van Pink Floyd (3). Op nummer 4 staat Led Zeppelin met ‘Stairway to Heaven’ en op nummer 5 staat ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen. Queen is overigens de enige act met twee nummers in de Top 10, ‘Love Of My Life’ staat op nummer 9.

Grootste bijdragers

Queen is samen met The Rolling Stones de grootste bijdrager aan de lijst. Beide bands staan met maar liefst 36 nummers in de lijst. Daarna volgen The Beatles met 35 noteringen. Ook Coldplay (29 noteringen), David Bowie en U2 (beiden 28), en Bruce Springsteen en Michael Jackson (beiden 26) zijn veelvuldig te horen.

Opvallend is daarnaast de grote hoeveelheid stemmen voor Ozzy Osbourne en zijn band Black Sabbath. De onlangs overleden zanger is terug te vinden op nummer 7 (Black Sabbath met ‘Paranoid’) en nummer 12 (Ozzy Osbourne met ‘No More Tears’).

