Al ruim 15 jaar staat Museum RockArt, net als dit jaar, op 31 augustus stil bij het einde van de Nederlandse zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee in 1974.

Radio Veronica

Museum RockArt is hèt popmuseum van Nederland met veel items uit de zeezender-geschiedenis, waaronder de boordstudio van de zeezender Radio Veronica. Dit jaar is o.a. Leo Weijers op 31 augustus in RockArt om te vertellen over zijn Veronica boek. Natuurlijk is op zondag 31 augustus ook Veronica’s boordstudio te bewonderen, maar ook Veronica’s land (Zeedijk-)studio, de mengtafel van de legendarische Soundpush studio en nog veel meer iconische zeezender- en popmuziek items.

In de RockArt Shop is uiteraard het nieuwe Radio Veronica boek van Leo Weijers te koop. Maar daarnaast heeft de RockArt Shop nog veel meer mooie boeken, CD’s, DVD’s en andere unieke merchandise over de zeezenders en over popmuziek. Museum RockArt is gevestigd aan de Zekkenstraat 42 te Hoek van Holland. Entree is € 9,00 per persoon. De dag wordt zondag 31 augustus gehouden 11.00 en 17.00 uur. Rotterdampashouders en donateurs van Museum RockArt hebben gratis toegang.

