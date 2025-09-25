De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) geeft aan dat vanaf 3 november aanstaande er minder FM-frequenties beschikbaar zijn voor zogenaamde evenementenomroepen. Vanaf maandag 3 november 2025 vervalt namelijk de reservering van een aantal frequenties voor evenementenzenders.

Weinig gebruikt

Uit een analyse van de RDI is naar voren gekomen dat deze frequenties in de afgelopen jaren niet of nauwelijks gebruikt worden voor evenementenomroep. Op grond van deze analyse is vastgesteld dat het niet langer noodzakelijk is om de reservering voor deze frequenties in stand te houden.

Beleidsregel FM-wijzigingen

Dit betekent dat bij aanvragen voor een zogenaamde Beleidsregel FM-wijziging vanaf 3 november aanstaande geen rekening meer gehouden wordt met het beschermen van deze evenementenfrequenties. “De startdatum van 3 november is gekozen om aanvragers een gelijke kans te geven om een aanvraag te doen. Bij aanvragen die voor deze datum binnenkomen, wordt daarom nog wel rekening gehouden met de bescherming van deze frequenties“, aldus RDI.

De Beleidsregel FM-wijzigingen 2025 is de opvolger van de zogenaamde Gedragslijn netverbetering FM en bescherming paarse gebieden. Van 2013 tot september 2015 was het volgens deze regeling mogelijk voor radiostations om hun ontvangst op FM te verbeteren of uit te breiden. Per 1 september is er een nieuwe regeling van kracht.

Frequenties

De volgende zeven FM-frequenties worden vanaf 3 november niet meer gereserveerd voor evenementenomroepen:

-Roermond: 89,5 MHz en 91,8 MHz

-Hulsberg: 89,7 MHZ

-Zeeland (NB): 92,0 MHz

-Breda 93,2 MHz

-Utrecht: 99,3 MHz

-Eindhoven: 101,0 MHz