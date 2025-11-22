De actieweek Sintvoorieder1 van Omroep West en twaalf publieke lokale omroepen heeft 152.127 cadeaus opgeleverd. Dit werd vrijdagmiddag bekend gemaakt door Omroep West.

Actie

Vijf dagen lang kwamen mensen cadeautjes brengen bij een van de 52 inzamelpunten in Zuid-Holland. Aan de actie deden naast Omroep West ook veel lokale omroepen mee uit het uitzendgebied van de regionale omroep. Zo was de actie ook te horen en te zien bij BO Bollenstreek, Centraal+, Midvliet, Omroep Delft, RTV Katwijk, Studio Alphen, ZFM Zoetermeer, Feel Good Radio (Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp), Studio Kaag en Braassem en RTV Hollands Midden en RTV Gouwestad.

Pakketten

Van al die cadeaus worden pakketten gemaakt. In elk pakket zitten vier tot vijf cadeautjes, een gedicht en iets lekkers. Het doel van de omroepen en Stichting Sintvoorieder1 was minimaal 25.000 cadeau pakketten samen te kunnen stellen, zodat 25.000 kinderen een onvergetelijke Sinterklaas krijgen. “Om dat voor elkaar te krijgen waren er meer dan 100.000 cadeaus nodig. Daar gingen we samen – net als vorig jaar – ruim overheen. Maar liefst 152.127 cadeaus kwamen er binnen“, aldus Omroep West op haar website. Vorig jaar werden er door de actie 121.500 cadeau’s opgehaald.

Meer informatie over de actie vind je hier.