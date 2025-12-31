Op oudejaarsavond zijn traditiegetrouw een aantal oudejaarsconferences te zien. Dit jaar is de eer aan Peter Pannekoek en Sjaak Bral.

Peter Pannekoek

Vanavond wordt op NPO 1 vanaf 22.25 uur de oudejaarsconference van Peter Pannekoek uitgezonden. Pannekoek verzorgt voor de tweede keer de oudejaarsconference op televisie. Peter Pannekoek brengt zijn typisch brutale, scherpe en soms ontregelende blik op het jaar dat achter ons ligt. Zijn oudejaarsconferences zijn geliefd bij een jong publiek door de combinatie van stand-up, absurdisme en actualiteit.

Sjaak Bral

Omroep West brengt traditiegetrouw de oudejaarsconference van Sjaak Bral op de buis. Vaarwel 2025 is woensdag 31 december om 19.00 uur voor het eerst te zien op TV West. De oudejaarsconference wordt doorlopend herhaald tot en met Nieuwjaarsdag. Vanaf 31 december 20.00 uur kun je de oudejaarsconference van Sjaak Bral ook bekijken op het YouTube-kanaal van Omroep West.