Diverse radiozenders in Zuid-Holland staan komende week in het teken van de actie Sintvoorieder1. Tijdens de actieweek worden cadeaus ingezameld voor kinderen die anders geen cadeau krijgen met Sinterklaas; kinderen die in (verborgen) armoede opgroeien.

Actieweek

Diverse omroepen in de provincie Zuid-Holland staan van 17 t/m 21 november weer in het teken van de inzamelactie waarbij cadeaus kunnen worden gedoneerd voor kinderen die in armoede leven en anders niets krijgen met het sinterklaasfeest. Ook dit jaar wordt de actie weer georganiseerd door Omroep West in samenwerking met Stichting Sintvoorieder1 en vele andere omroepen in het noordelijk deel van Zuid-Holland.

Cadeaus

In de afgelopen jaren was de actie een groot succes. In 2024 werden 121.500 cadeaus ingezameld; een record. Via diverse inzamelpunten in Zuid-Holland zijn cadeaus te brengen. Deze cadeaus moeten nieuw zijn, een maximale waarde van EUR 25 vertegenwoordigen én niet zijn ingepakt. Van alle ingezamelde cadeaus maakt Stichting Sintvoorieder1 pakketten per kind en leeftijdsgroep, waarin naast een of meerdere cadeaus ook altijd iets lekkers en een gedicht zit. De stichting zorgt er met deze werkwijze voor dat geen enkel kind zich anders voelt dan hun leeftijdgenootjes die in een draagkrachtiger gezin opgroeien. De pakketten worden verspreid via Voedselbanken, (crisis)opvanglocaties en andere maatschappelijke partners, zodat ze bij de juiste kinderen terechtkomen.

Uitzendingen op Radio West en Den Haag FM

De actie is de gehele werkweek rechtstreeks te volgen tussen 6.00-19.00 uur via Radio West, Den Haag FM en het tv kanaal van Den Haag FM. Op TV West van maandag tot en met donderdag van 6.00-17.00 uur en vrijdag -de finaledag- van 6.00-17.30 uur met direct aansluitend het resultaat live in de uitzending van West Vandaag. Op de halve uren is het Sint voor iedereen Journaal te horen, waarbij bekende ‘gastnieuwslezers’ vertellen wat de stand van zaken is, welke bijzondere donaties er zijn binnengekomen en natuurlijk wat de tussenstand is. Deze gastnieuwslezers zijn onder anderen Gregor Bak, Alexandra Alphenaar, Samantha Steenwijk, Jeroen Latijnhouwers, Céline Huijsmans, Olivier de Neve, Bianca Damink, Paul van der Lugt, Curt Fortin en Maartje van Weegen.

Actie in de hele regio

De actie wordt regiobreed georganiseerd door Omroep West; vele mediapartners van de regionale omroep doen mee! Zo is de actie ook te horen en zien bij BO Bollenstreek, Centraal+, Midvliet, Omroep Delft, RTV Katwijk, Studio Alphen, ZFM Zoetermeer, Feel Good Radio (Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp), Studio Kaag en Braassem en RTV Hollands Midden en RTV Gouwestad. WOS (omroep voor het Westland) doet dit jaar niet mee. “We communiceren wél de inzamelpunten die vorig jaar in het Westland zijn gebruikt, zodat doneren daar mogelijk blijft”, aldus Omroep West.

Omroep West coördineert de actie bij al deze omroepen. Het doel van de actie is om met alle omroepen samen in vijf dagen tijd in totaal 100.000 cadeaus in te zamelen waarmee Stichting Sintvoorieder1 dan vervolgens 25.000 pakketten kan maken voor evenzoveel kinderen die anders niets zouden krijgen met Sinterklaas.

Meer informatie via deze pagina.