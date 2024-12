Op oudejaarsavond zijn traditiegetrouw een aantal oudejaarsconferences te zien. Dit jaar is de eer aan Pieter Derks en Sjaak Bral.

Pieter Derks

Vanavond wordt op NPO 1 vanaf 22.30 uur de oudejaarsconference van Pieter Derks uitgezonden. Het is de eerste keer dat Pieter Derks een oudejaarsconference maakt. “Van Geert Wilders tot de wolf, van Joost Klein naar Dick Schoof, van het front tot de fatbike: zet je schrap voor nog een keer 2024”.

Sjaak Bral

Omroep West brengt traditiegetrouw de oudejaarsconference van Sjaak Bral op de buis. De conference ‘Vaarwel 2024’ is vanavond om 19.00 uur op TV West. Het is Bral zijn 28e conference. De conference wordt daarna nogmaals uitgezonden om 21:00 uur, 01:00 uur, 03:00 uur, 05:00 uur, 07:00 uur TV West.

Kerstconference

Freek de Jonge was op Eerste Kerstdag al te zien met zijn conference over 2024 op NPO 2. De conference ‘Vrede op Aarde’ is terug te zien via NPO Start.