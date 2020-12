Oudejaarsavond: Diverse conferences op televisie en radio

Op oudejaarsavond zijn traditiegetrouw een aantal oudejaarsconferences te zien. Dit jaar is de eer aan Youp van ‘t Hek, Guido Weijers en Sjaak Bral. Op de radio zijn er oudejaarsconference te horen bij NPO Radio 1 en Groot Nieuws Radio.

Youp van ‘t Hek

Vanavond wordt op NPO 1 bij BNNVARA vanaf 22.30 uur de oudejaarsconference van Youp van ‘t Hek uitgezonden. Het is voor van ’t Hek zijn laatste conference die de titel ‘Korrel Zout’ heeft meegekregen.

Guido Weijers

Vorig jaar deed Martijn Koning de oudejaarsconference op RTL 4 maar dit jaar mag Guido Weijers de conference weer doen. De conference is vanaf 22.10 uur te zien op RTL 4.

Sjaak Bral

Omroep West brengt traditiegetrouw de oudejaarsconference van Sjaak Bral op de buis. De conference ‘Vaarwel 2020’ is vanavond om 19.00 uur op TV West. Het is de 24e keer dat Sjaak Bral een oudejaarsconference brengt. TV West is te ontvangen via vrijwel alle digitale televisiepakketten en wereldwijd via Internet. De herhaling van de uitzending is op zaterdag 2 januari om 17.00 uur.

Vincent Bijlo

Op NPO Radio 1 is vanavond tussen 19.30 en 20.30 uur een oudejaarsconference te horen van Vincent Bijlo. In zijn conference met de titel Kuchschermtijd bespreekt Bijlo het jaar aan de hand van radiofragmenten. Luisteren kan via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Rob Favier

De christelijke radiozender Groot Nieuws Radio zendt vanavond vanaf 20.00 uur de oudejaarsconference ‘Het leven is besmettelijk’ van Rob Favier uit. “Het coronavirus drukt zijn stempel op de inhoud, maar is zeker niet het enige dat de revue passeert“, aldus de radiozender. De radiozender is te beluisteren in heel Nederland via DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Comedy Central

Dinsdagavond, 29 december, was op Comedy Central al de oudejaarsconference van Javier Guzman met de titel Raspopulist te zien. Deze conference is nog enige terug te kijken via de on-demand platformen van onder andere Ziggo, KPN en T-Mobile.

Sociale media: