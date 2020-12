Oudejaarsconference Javier Guzman op Comedy Central

Vanavond is de oudejaarsconference van Javier Guzman te zien op Comedy Central. De conference ‘Raspopulist’ is vanaf 20.30 uur te zien.

Vlijmscherpe samenvatting

“Een vlijmscherpe samenvatting van een ongekend jaar. Een jaar dat de geschiedenisboeken ingaat. Dinsdag 29 december 20.30 uur op Comedy Central“, aldus de televisiezender in een persbericht.

Razend tempo

In een razend tempo en met geslepen grappen keert Guzman het coronavirus, en alle gevolgen hiervan, binnenstebuiten, neemt hij de Belastingdienst op geheel eigen wijze onder de loep en vertelt Guzman zijn eigen harde waarheid over onder andere Ferd Grapperhaus en Robert Jensen. “De onderste steen zal boven komen, of het nu de waarheid of complete waanzin is“, aldus de televisiezender.

Comedy Central is bij alle aanbieders te zien in het digitale basispakket.

