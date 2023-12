Op oudejaarsavond zijn traditiegetrouw een aantal oudejaarsconferences te zien. Dit jaar is de eer aan Micha Wertheim en Sjaak Bral.

Micha Wertheim

Vanavond wordt op NPO 1 vanaf 22.00 uur de oudejaarsconference van Micha Wertheim uitgezonden. Het is de eerste keer dat Micha Wertheim een oudejaarsconference maakt. De conference heeft de titel Micha Wertheim Voor Twaalven meegekregen.

Sjaak Bral

Omroep West brengt traditiegetrouw de oudejaarsconference van Sjaak Bral op de buis. De conference ‘Vaarwel 2022’ is vanavond om 19.00 uur op TV West. Het is Bral zijn 27e conference. De conference wordt vanavond tussen 19.00 uur en 23.00 uur uitgezonden op TV West.

Lebbis & Jansen

Ook Lebbis & Jansen zijn dit jaar weer van de partij met een oudejaarsconference. Onder de titel SUBLIEM zijn Dolf Jansen en Hans Sibbel na 17 jaar weer samen te zien in een oudejaarsconference. De conference is niet te zien op televisie maar wel in de theaters. Meer informatie vind je hier.