Op maandag 31 juli start het nieuwe seizoen van De slimste mens bij KRO-NCRV op NPO 1. Onder leiding van Philip Freriks en Maarten van Rossem gaan elke werkdag drie bekende Nederlanders de strijd met elkaar aan. Olympisch zwemkampioen Ranomi Kromowidjojo, tv-journalist Tom Kleijn en tattoo-koning Henk Schiffmacher bijten het spits af in de allereerste aflevering.

Jongste en oudste kandidaat ooit

Onder anderen musicalactrice Nandi van Beurden, BBB-beleidsmedewerker Femke Wiersma, voetbalanalist Kees Kwakman, KRO-NCRV radiopresentator Ghislaine Plag, chef-kok en BinnensteBuiten-expert Leon Mazairac, presentator Dwight van van de Vijver en seksuoloog Eveline Stallaart maken dit seizoen hun opwachting in de populaire kennisquiz van KRO-NCRV. Zangeres Froukje dingt mee naar de titel als jongste kandidaat ooit en de eerdergenoemde Henk Schiffmacher is de oudste deelnemer in De slimste-geschiedenis. Dit seizoen maakt cartoonist Jeroom, ook bekend als jurylid bij de Vlaamse variant van De slimste mens, in Nederland zijn debuut als kandidaat.

‘De slimste thuis’

De slimste mens app is al jaren een groot succes bij een grote groep fanatieke spelers. Via de app kunnen fans elkaar online uitdagen en meespelen met de vraag van de dag. KRO-NCRV heeft nu een nieuw spelelement toegevoegd aan de app: De slimste thuis. Met deze nieuwe app-functie, waarbij het antwoord niet getypt maar ingesproken dient te worden, kan De slimste mens nu ook door meerdere personen als gezelschapsspel gespeeld worden en is het toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. De slimste thuis is beschikbaar in De slimste mens app.

All Stars

Kijkers die geen genoeg kunnen krijgen van De slimste mens, kunnen vanaf maandag 11 september vijf dagen lang kijken naar De slimste mens: All Stars op NPO Start. In het tweede seizoen van deze online serie nemen kandidaten uit eerdere seizoenen het tegen elkaar op. We zien oud-deelnemers terug die uit zijn op revanche en nog één poging willen wagen om de felbegeerde titel te winnen. KRO-NCRV maakt de deelnemers van beide series op een later moment bekend.

De slimste mens, vanaf maandag 31 juli iedere werkdag om 20.30 bij KRO-NCRV op NPO 1.