Vanaf vandaag, maandag 26 december is het 21e seizoen van de kennisquiz ‘De slimste mens’ te zien bij de KRO-NCRV. Dit seizoen is niet te zien op NPO 2 maar op NPO 1.

21e seizoen

Onder leiding van Philip Freriks en het kritisch oog van jurylid Maarten van Rossem gaan elke maandag tot en met donderdag drie prominente Nederlanders de strijd met elkaar aan. Het is al weer het 21e seizoen van de succesvolle kennisquiz ‘De slimste mens‘. Het afgelopen jubileumseizoen trok gemiddeld 1,7 miljoen kijkers per aflevering en werd gewonnen door cabaretier en columnist Jasper van Kuijk. De allereerste editie van De slimste mens bij KRO-NCRV werd gewonnen door Arjen Lubach.

Veranderingen

De slimste mens verhuist dit seizoen van NPO 2 naar NPO 1 en op deze nieuwe zender zijn er elke week vier in plaats van vijf afleveringen te zien. Elke maandag tot en met donderdag start de kennisquiz direct na het NOS Journaal van 20.00 uur. Daarnaast is het decor in een nieuw jasje gestoken.

Deelnemers

In de eerste aflevering bijten paralympisch kampioen Marlou van Rhijn, ex-parlementair verslaggever Ron Fresen en actrice Anniek Pheifer het spits af. Daarnaast is er ook Vlaams bezoek: presentator Erik van Looy van de Vlaamse variant van De slimste mens maakt zijn debuut als kandidaat. Een overzicht van alle deelnemers vind je hier.

Podcast

Er wordt dit seizoen ook een podcastserie rond het programma uitgezonden. In de podcast worden de afleveringen nabesproken door oud-finalist Bram Douwes. Dit doet hij samen met één of twee steeds wisselende gasten uit het rijke verleden van De slimste mens. Elke donderdag is er een nieuwe aflevering te beluisteren.

Meer informatie via deze pagina.