Vanaf maandag 11 juli is het 20e seizoen van de kennisquiz ‘De slimste mens’ te zien bij de KRO-NCRV op NPO 2.

20e seizoen

Onder leiding van Philip Freriks en het kritisch oog van jurylid Maarten van Rossem gaan dagelijks drie prominente Nederlanders de strijd met elkaar aan. Het is al weer het 20e seizoen van de succesvolle kennisquiz ‘De slimste mens‘.

Eerste uitzending

Politiek verslaggever Thomas van Groningen, schrijfster Femke van der Laan en Presentator Tim Senders bijten het spits af. In de 35 nieuwe afleveringen strijden komiek Philippe Geubels, die al jaren jureert in de Vlaamse variant van De slimste mens en Anniko van Santen, presentatrice van Opsporing Verzocht mee.

De slimste mens online

Online kunnen kijkers extra foto’s en video’s vinden van De slimste mens en komen ze meer te weten over de kandidaten van dit seizoen. Via de social media kanalen is het ook mogelijk om zelf je kennis te testen in laagdrempelige quiz formats.

App

Zelf meespelen met de quiz kan via de app. Deze app is beschikbaar voor iOS en Android. Sinds kort is de quiz ook te spelen via de smart speaker. Start de spraakgestuurde quiz door tegen je Google Home of Google Assistent te zeggen: “praat met de slimste mens”.

All Stars

Ter ere van het twintigste seizoen verschijnt er ook een speciale online serie. In De slimste mens: All Stars strijden zestien oud-finalisten om de felbegeerde titel. Onder andere Francis van Broekhuizen, Jeroen Kijk in de Vegte, Klaas Dijkhoff en Marieke van de Zilver doen mee. All Stars is te zien vanaf vrijdag 22 juli op NPO Start.

Kijken

De slimste mens is vanaf maandag 11 juli elke werkdag te zien rond 20.40 uur bij KRO-NCRV op NPO 2. Meer informatie via: www.deslimstemens.nl