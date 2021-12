Vanaf maandag 13 december is kennisquiz ‘De slimste mens’ weer te zien bij de KRO-NCRV op NPO 2.

19e seizoen

Onder leiding van Philip Freriks en het kritisch oog van jurylid Maarten van Rossem gaan dagelijks drie prominente Nederlanders de strijd met elkaar aan. Het is al weer het 19e seizoen van de succesvolle kennisquiz ‘De slimste mens‘.

Eerste uitzending

In de eerste aflevering van dit 19e seizoen nemen acteur Jacob Derwig, politiek verslaggeefster bij WNL Marieke Smits en columnist Yesim Candan het tegen elkaar op. Onder druk van de wegtikkende seconden moeten de kandidaten kalm blijven en hun focus behouden terwijl ze dit seizoen weer worden omringd door het publiek. Naast dat ze over de nodige kennis moeten beschikken om door te kunnen gaan naar de volgende dag, moeten ze ook associatief denken en het spel strategisch spelen.

Kandidaten

Van presentatoren, cabaretiers en dj’s tot politici, acteurs en journalisten, ook in het 19e seizoen van De slimste mens strijden er diverse kandidaten om de eervolle titel. Een greep uit de kandidaten dit seizoen zijn: voormalig Jeugdjournaal-presentatrice Milouska Meulens, filmregisseur Johan Nijenhuis, actrice Randy Fokke, JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans, spoken word artist Zaïre Krieger, economisch journalist van de Telegraaf Martin Visser, presentatrice Annette van Trigt, Volkskrant-columnist Frank Heinen, microbioloog en NRC-columnist Rosanne Hertzberger en frontman van het dj-trio Kris Kross Amsterdam Yuki Kempees.

De slimste mens online

Online kunnen kijkers extra foto’s en video’s vinden van De slimste mens en komen ze meer te weten over de kandidaten van dit seizoen. Via de social media kanalen is het ook mogelijk om zelf je kennis te testen in laagdrempelige quiz formats.

App

Zelf meespelen met de quiz kan via de app. Deze app is beschikbaar voor iOS en Android. Sinds kort is de quiz ook te spelen via de smart speaker. Start de spraakgestuurde quiz door tegen je Google Home of Google Assistent te zeggen: “praat met de slimste mens”.

Kijken

De slimste mens is vanaf maandag 13 december elke werkdag te zien rond 20.40 uur bij KRO-NCRV op NPO 2. Meer informatie via: www.deslimstemens.nl