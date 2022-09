De inschrijvingen voor de achtste editie van KRO-NCRV Radioschool zijn geopend. Geïnteresseerde studenten, met een hart voor het maken van radio, kunnen zich inschrijven tot 2 november 20:00.

Kansen

Met de KRO-NCRV Radioschool geeft de omroep jonge journalistieke talenten de kans om alles te leren wat je vandaag de dag als radiomaker moet weten. De KRO-NCRV Radioschool biedt twaalf jonge studenten met (radio-)journalistieke ambities een jaar lang workshops, trainingen en persoonlijke coaching. De twaalf talenten moeten daarnaast ook echt aan de bak om het geleerde in de praktijk te brengen in het programma op NPO Radio 1 De nacht van KRO-NCRV. Inschrijven voor de KRO-NCRV Radioschool is mogelijk tot woensdag 2 november 20:00, via de website.

Workshops

Tijdens de opleiding krijgen de twaalf radioscholieren wekelijks workshops door mensen uit het vak, van redacteuren tot presentatoren. Zo leren ze alle kanten van het radiomaken: van verslaggeving tot stemgebruik, van improvisatie tijdens de uitzending tot het voorbereiden en afnemen van interviews. Alhoewel de KRO-NCRV Radioschool niet opleidt tot een functie binnen de radio-afdeling van de omroep, zijn veel oud-radioscholieren wel werkzaam bij (andere) omroepen en zenders.

Zo begon Gijs Hakkert zijn carrière bij de KRO-NCRV Radioschool en is hij nu dé sidekick van Ruud de Wild bij De Wild in de middag op NPO Radio 2, en is presentator Mirthe van der Drift van het radioprogramma De nacht van KRO-NCRV eveneens oud-radioscholier.