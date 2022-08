Vandaag introduceert KRO-NCRV haar nieuwe pay-off Maak morgen mee, haar nieuwe logo en haar nieuwe huisstijl.

“Maak morgen eerlijker, groener en liever”

De campagne die vanaf vandaag te zien en horen is op tv, outdoor, radio en print laat aan de hand van drie voor KRO-NCRV belangrijke thema’s zien hoe morgen anders kan: Maak morgen eerlijker. Maak morgen groener. Maak morgen liever.

Nieuwe visuele identiteit met opvallende kleurencirkel

De nieuwe visuele identiteit en het nieuwe logo van KRO-NCRV zijn ontworpen door ontwerpbureau Thonik. Peter Kuipers (directeur KRO-NCRV): “Ons nieuwe logo sluit aan op de inspiratie die wij willen bieden en het optimisme dat we met elkaar de wereld van morgen beter kunnen maken. Daarom is gekozen voor een onderscheidend lettertype en een opvallende kleurencirkel. Deze cirkel is het bindende element in al onze programma’s. En de cirkel komt ook weer terug in de campagne waarin we laten zien hoe onze programma’s de samenleving inspireren.” Big Orange is verantwoordelijk voor het nieuwe soundlogo. De pay-off Maak morgen mee en de bijbehorende campagne is ontwikkeld door Roorda Reclamebureau.

Meer informatie op de website van de omroep.

