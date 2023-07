De omroepwerkgevers zijn van plan om met journalistenvakbond NVJ, maar zonder de FNV en het CNV, een nieuwe omroep-cao af te sluiten.Volgens Andrée Ruiters, bestuurder FNV Media & Cultuur, kan dat helemaal niet, omdat afspraken die in de periode van een lopende cao vallen enkel met álle partijen gemaakt kunnen worden. ‘En met de oneerlijke deal die de werkgevers met de NVJ willen sluiten, kunnen wij absoluut niet instemmen.’

“Uitzonderlijke situatie”

Het is een uitzonderlijke situatie waarin de cao-onderhandelingen voor omroepmedewerkers zich bevinden. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden werden enkele maanden geleden gestart met als doel om over 2023 aanvullende loonafspraken te maken. Dat is nodig omdat de 2% loonsverhoging over dit jaar bij lange na niet de koopkrachtdaling van omroeppersoneel repareert die door de forse inflatie is ontstaan.

Nieuwe cao

Andrée Ruiters: ‘Maar al pratende was het idee om dan meteen ook maar voor 2024 afspraken te maken en dus een nieuwe cao af te sluiten. Op zich een goed idee, maar de werkgevers willen nu alleen een loonsverhoging in procenten geven. Wij eisen dat iedereen er een vast bedrag op vooruit gaat. Dat is heel belangrijk, want de inflatie heeft juist de mensen die het minst verdienen het hardst geraakt. Dan is het niet uit te leggen als je juist die groep de minste euro’s erbij geeft. Alsof voor hen de boodschappen in de supermarkt goedkoper zijn dan voor mensen die meer verdienen. Onacceptabel dus.’

Centen in plaats van procenten

De werkgevers hebben tot op heden geen oren naar een loonsverhoging in centen in plaats van procenten. En het kost de werkgevers bovendien geen dubbeltje extra. Zij hebben de FNV laten weten ondanks diens bezwaren tóch een nieuwe cao te zullen afsluiten, maar dan alleen met de NVJ. De journalistenvakbond wil namelijk wel instemmen met het voorstel van de omroepwerkgevers: 5% extra loon vanaf 1 januari 2023 (dus bovenop de 2% die in de lopende cao al was afgesproken) en 3,5% over 2024.

Een grote denkfout

Dat de werkgevers nu denken een nieuwe cao zonder FNV en CNV te kunnen afsluiten, is volgens Ruiters een grote denkfout. ‘Want er is dus al een cao afgesloten over 2023. Als je daar aanvullende afspraken over wilt maken, moeten alle partijen die de cao ondertekenden ermee instemmen, wij dus ook.’