De regionale omroep RTV Utrecht gaat stoppen met het radio-sportprogramma Namen & Rugnummers.

Ruim 30 jaar

Het radioprogramma is al ruim dertig jaar te beluisteren op eerst Radio Utrecht en later op Radio M Utrecht. Volgens de omroep is er de laatste jaren een kentering gekomen in het luistergedrag. “Steeds minder luisteraars stemmen af op het programma. Een tendens die je ook bij andere radiostations ziet. Radiobezoek neemt af. Daarentegen neemt het online bezoek toe, ook op de online-kanalen van RTV Utrecht.”, aldus de omroep op haar website.

“Geen bezuinigingen”

De regionale omroep gaat naar eigen zeggen niet bezuinigen op de sport. “We gaan investeren in onze online sportactiviteiten. Er worden daarvoor extra mensen aangenomen. De wedstrijden van FC Utrecht blijven te beluisteren via een stream op onze website en app, zodat ook luisteraars buiten de provincie kunnen blijven genieten van het enthousiaste wedstrijdverslag“, aldus de omroep.