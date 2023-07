Herman van der Zandt vertrekt bij de NOS. De NOS-presentator maakt per 1 januari 2024 de overstap naar KRO-NCRV. Dit bericht de NOS in een persbericht.

Meer dan 20 jaar

Herman van der Zandt was meer dan 20 jaar in dienst bij de NOS, waar hij programma’s presenteerde voor NOS Nieuws, NOS Sport en NOS Evenementen. Hij blijft nog tot 1 oktober bij de NOS in dienst.

“Nieuwe uitdaging”

Herman van der Zandt over zijn overstap: “Het is niet eenvoudig om de NOS na 23 jaar te verlaten. Het is tijd voor een nieuwe uitdaging en ik kijk er naar uit om andere programma’s te maken. Met een ander werkritme, dat momenteel beter bij mij past. Ik heb gelukkig nog even tijd om bij de NOS op een goede manier af te sluiten.”

2001 in dienst

Herman van der Zandt kwam in 2001 in dienst bij NOS Nieuws. In de eerste jaren als nieuwslezer op de radio bij het NOS Radionieuws. In 2006 werd hij een van de presentatoren van het NOS Journaal, en later medepresentator van de verkiezingsuitzendingen van de NOS en vaste presentator van het radioprogramma NOS Met Het Oog op Morgen.

NOS Sport

In 2015 maakte hij de overstap naar NOS Sport, waar hij verschillende radio- en televisie-uitzendingen presenteert, waaronder het Tour de France-programma NOS De Avondetappe. Hij presenteert voor NOS Evenementen programma’s als de Bevrijdingsjournaals en is al meer dan tien jaar het vaste gezicht bij het eindejaarsprogramma NOS Uit het leven en programma rondom de Paralympische spelen bij de NOS. Ook is Herman van der Zandt een van de presentatoren van de YouTube-serie Rondje Binnenhof waarin hij samen met Marleen de Rooy en Xander van der Wulp het politieke nieuws bespreekt.