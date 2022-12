Vanaf 21 december is er een vierdelige serie over dinosauriërs te zien op Videoland van Maarten van Rossem en Gijs Rademaker met de titel ‘Maarten en Gijs op Dinojacht’.

Roadtrip

Van Rossem en Rademaker zijn van kinds af aan al fan van dino’s en gaan nu samen op een onvergetelijke roadtrip door Noord-Amerika, het walhalla voor dinosaurusfans. Ze gaan miljoenen jaren terug in de tijd en treden in de voetsporen van Tyrannosaurus rex en andere giganten, de meest bekende en beroemde dino’s uit de geschiedenis.

“Bijzondere reis”

Maarten van Rossem: “Het was voor mij een bijzondere reis, je komt op plekken waar je anders nooit zou komen. Het is een interessante serie geworden, niet alleen voor mensen met een specifieke interesse in dino’s en in het bijzonder geïnteresseerde kinderen, maar ook voor mensen met een bredere interesse dan dat. Bijvoorbeeld in de geschiedenis van de planeet of bijzondere aspecten van de evolutie.”

De serie bestaat uit vier afleveringen en is vanaf 21 december in zijn geheel te zien bij Videoland.

