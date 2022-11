De televisiezender Comedy Central Extra stopt per 31 december aanstaande met haar uitzendingen. Dit heeft eigenaar Paramount aangegeven bij de distributeurs van de televisiezender.

Comedy Central Extra

Comedy Central Extra is een themakanaal van Comedy Central en is momenteel bij veel aanbieders te zien in zogenaamde aanvullende premiumpakketten. Paramount heeft echter aangegeven dat de uitzendingen van de televisiezender per 31 december aanstaande worden stopgezet.