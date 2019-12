Oudejaarsavond: Diverse conferences op televisie en radio

Op oudejaarsavond zijn traditiegetrouw een aantal oudejaarsconferences te zien. Dit jaar is de eer aan Claudia de Breij, Martijn Koning en Sjaak Bral. Op de radio zijn er oudejaarsconference te horen bij NPO Radio 1 en Groot Nieuws Radio.

Claudia de Breij

Vanavond wordt op NPO 1 bij BNNVARA vanaf 22.20 uur de ‘Oudejaarsconference’ van Claudia de Breij uitgezonden. De conference met een uitgebreide terugblik op 2019 komt vanuit live de Koninklijke Schouwburg, Den Haag

Martijn Koning

Geen Guido Weijers dit jaar met een oudejaarsconference op RTL 4, maar de eerste oudejaarsconference van stand-upcomedian Martijn Koning. Op RTL4 is vanaf 20.30 uur de oudejaarsconference van Koning te zien. De show is opgenomen vanuit De Meervaart in Amsterdam.

Sjaak Bral

Omroep West brengt traditiegetrouw de oudejaarsconference van Sjaak Bral op de buis. De conference ‘Vaarwel 2019’ is vanavond om 19.00 uur op TV West. Het is de 23e keer dat Sjaak Bral een oudejaarsconference brengt. TV West is te ontvangen via vrijwel alle digitale televisiepakketten en wereldwijd via Internet.

Freek de Jonge

Op woensdag 1 januari, Nieuwjaarsdag, is de conference ‘De Lachgasfabriek’ te zien van Freek de Jonge. De conference wordt 1 januari vanaf 21.05 uitgezonden op NPO 2.

Vincent Bijlo

Op NPO Radio 1 is vanavond tussen 19.30 en 20.30 uur een oudejaarsconference te horen van Vincent Bijlo. In zijn NPO Radio 1 Oudejaars Radio Conference bespreekt Bijlo het jaar aan de hand van radiofragmenten. Het programma komt live vanuit het kleine theater van het Betty Asfalt Complex in Amsterdam. Luisteren kan via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Rob Favier

De christelijke radiozender Groot Nieuws Radio zendt vanavond vanaf 20.00 uur de oudejaarsconference ‘Rob knoopt de eindjes aan elkaar’ van Rob Favier uit. Een oudejaarsconference met “lekkere, natuurlijke en vrolijke humor”, aldus Rob Favier. De radiozender is te beluisteren in heel Nederland via DAB+, diverse (digitale)

radiopakketten en wereldwijd via Internet.