Op oudejaarsavond zijn traditiegetrouw een aantal oudejaarsconferences te zien. Dit jaar is de eer aan Najib Amhali, Peter Pannekoek en Sjaak Bral.

Peter Pannekoek

Vanavond wordt op NPO 1 vanaf 22.30 uur de oudejaarsconference van Peter Pannekoek uitgezonden. Het is de eerste keer dat Pannekoek een oudejaarsconference brengt op televisie. Hij doet dat met de titel ‘Nieuw Bloed’

Najib Amhali

Op SBS6 is om 22.05 uur de oudejaarsconference van Najib Amhali met de titel ‘Wie het weet mag het zeggen’ te zien. De conference is al enige tijd geleden opgenomen waardoor er ook publiek in de zaal aanwezig is. Ook voor Amhali is het de eerste keer dat hij een oudejaarsconference verzorgd.

Sjaak Bral

Omroep West brengt traditiegetrouw de oudejaarsconference van Sjaak Bral op de buis. De conference ‘Vaarwel 2021’ is vanavond om 19.00 uur op TV West. Het is Bral zijn 25e conference, een jubileum dus! Ook dit jaar neemt Sjaak geen afscheid van het jaar met publiek, maar doet hij dit op een ludieke en unieke wijze. Zonder publiek en vanaf verschillende plekken in Den Haag. De conference wordt vanavond tussen 19.00 uur en 23.00 uur ieder uitgezonden. Ook op zondag 2 januari wordt de show nog herhaald voor iedereen die deze eerder heeft gemist: vanaf 17.00 uur om het uur.

Guido Weijers

Guido Weijers zou op oudejaarsavond een conference verzorgen op RTL 4. De omroep en de cabaretier lieten onlangs weten dat dit echter niet doorgaat. Weijers wil namelijk liever niet optreden met de huidige coronamaatregelen.