Vanaf vandaag is de TV Oranje Top 1000 weer te zien op TV Oranje. Bovenaan in de eindejaarslijst staat de in november overleden René Karst met zijn grote hit ‘Atje voor de sfeer’. De plotselinge dood van de Drentse zanger maakte heel wat los onder de liefhebbers van zijn vrolijke feestmuziek. Het leidde ertoe dat Karst de afgelopen maand een groot aantal stemmen kreeg in het dagelijkse programma Verzoekparade, die de basis vormt van de Top 1000. Dat bezorgt hem nu postuum de eerste plek.

Tweede plaats voor Dean Saunders

De tweede plaats in de TV Oranje Top 1000 is dit jaar voor Dean Saunders met ‘Gianna’. De van oorsprong Britse zanger kwam dit jaar met een Nederlandstalige bewerking van deze klassieker uit 1978 van Rino Gaetano en die sloeg goed aan bij de kijkers van TV Oranje. Op de derde plek vinden we de uit Dordrecht afkomstige George Peters met zijn debuutsingle ‘Naar de zon’. George, die in het dagelijks leven projectcoördinator bij een netbeheerder is, droomde al sinds zijn kindertijd ervan om zanger te worden. Dit jaar besloot hij de stoute schoenen aan te trekken en contact te zoeken met producersteam Sonic Solutions. Dat levert hem meteen een top-3 positie op in de TV Oranje Top 1000.

Marathonuitzending Top 1000

De TV Oranje Top 1000 van 2025 is non-stop bij TV Oranje te zien van maandag 29 december 08.00 uur tot woensdag 31 december 19.00 uur. De gehele Top 1000 wordt herhaald van donderdag 1 januari 20.00 uur tot zondag 4 januari 07.00 uur. Op deze pagina vind je de kanaalnummers waarop TV Oranje is te vinden bij de diverse providers.

