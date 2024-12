Tot en met 31 december staat televisiezender TV Oranje in het teken van de TV Oranje Top 1000.

Marco Schuitmaker

De eerste plaats in de eindejaarslijst is voor de tweede keer op rij voor Marco Schuitmaker met ‘Engelbewaarder’. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat de eerste plek twee keer naar hetzelfde liedje en artiest gaat. De 25-jarige zanger uit Oude Pekela stak er ook dit jaar met kop en schouders bovenuit met dit door Pierre Kartner geschreven nummer. Vooral in de eerste helft van 2024 kreeg hij vaak de meeste stemmen in het dagelijkse programma Verzoekparade, die de basis vormt van de Top 1000.

Wederom massaal gestemd

Voor het dagelijkse programma TV Oranje Verzoekparade werden in 2024 in totaal 690.713 stemmen uitgebracht op 2518 verschillende clips. De TV Oranje Top 1000 wordt samengesteld op basis van de meest aangevraagde clips van het afgelopen jaar, waarbij uitsluitend de unieke stemmen worden geteld. Zo kan het zijn dat een nummer dat elke dag een stem krijgt van een unieke kijker/stemmer hoger staat dan een nummer dat elke dag met 40 dezelfde stemmers in de Verzoekparade voorkomt. Het eerste heeft 365 unieke stemmen en het tweede ‘slechts’ 40 unieke stemmen.

Marathonuitzending Top 1000

De TV Oranje Top 1000 van 2024 is non-stop bij TV Oranje te zien van zondag 29 december 08.00 uur tot dinsdag 31 december 20.00 uur. De gehele Top 1000 wordt herhaald van woensdag 1 januari 19.00 uur tot zaterdag 4 januari 05.00 uur. Op deze pagina vind je de kanaalnummers waarop TV Oranje is te vinden bij de diverse providers.

