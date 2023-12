Tot en met 31 december staat televisiezender TV Oranje in het teken van de TV Oranje Top 1000.

Marco Schuitmaker

De eerste plaats in de eindejaarslijst is deze keer voor Marco Schuitmaker met ‘Engelbewaarder’. De clip kreeg dit jaar de meeste unieke stemmen in het dagelijkse programma Verzoekparade en eindigt daarmee fier bovenaan in de TV Oranje Top 1000. Schuitmaker claimt dit jaar ook de vijfde positie met ‘Van Goes tot Purmerend’, zijn duet met Jan Smit.

Marathonuitzending Top 1000

De TV Oranje Top 1000 van 2023 is non-stop bij TV Oranje te zien tot zondag 31 december 19.00 uur. De gehele Top 1000 wordt herhaald van maandag 1 januari 19.00 uur tot donderdag 4 januari 06.00 uur.

Ziggo

TV Oranje is nog tot maandag 8 januari tijdelijk beschikbaar voor alle klanten van VodafoneZiggo, op kanaal 609 met een abonnement op TV Standard of te zien via Ziggo. TV Oranje kan in de decembermaand niet alleen bij Ziggo maar ook bij regionale distributeurs in Dokkum (Kabelnoord), Harderwijk (CAI Harderwijk), Texel (Kabeltex) en Veendam (SKV) alsmede televisieaanbieders als TriNed, Stipte, DELTA en Solcon door alle abonnees worden bekeken en beluisterd.

