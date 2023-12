Zaterdag 16 december worden de Mega Piraten Festijnen traditioneel afgesloten met een groot concert in het GelreDome in Arnhem. Dit concert is live te volgen via TV Oranje en RADIONL. De uitzending begint om 18.30 uur en loopt door tot rond de klok van elf uur.

Artiesten Mega Piraten Festijn

Tijdens het Mega Piraten Festijn in het GelreDome zijn er optredens van Gerard Joling, Jan Smit, Donnie, Bennie Jolink, Jannes, Mart Hoogkamer, Marco Schuitmaker, Tino Martin, Jeroen van der Boom, Django Wagner, Frans Duijts, Stef Ekkel, Jan Biggel, René Karst, Lee Towers, Ancora, Henk Wijngaard, Wolter Kroes, Mooi Wark, Raymon Hermans, Jaman, Robert Pater, Dennie Christian, John de Bever, Rutger van Barneveld, Belinda Kinnaer, Gino Graus en Jeffrey Kuipers. De presentatie is in handen van Willie Oosterhuis.

Gratis bij Ziggo

De live-uitzending van het Mega Piraten Festijn GelreDome is te zien bij TV Oranje en via de livestream op radionl.tv. TV Oranje is momenteel gratis te bekijken voor alle abonnees van Ziggo via kanaal 609. Verder is TV Oranje te ontvangen bij KPN (Pluspakket kanaal 112) en in de basis- en pluspakketten van alle overige Nederlandse televisieaanbieders. Meer informatie via de website van de tv-zender.