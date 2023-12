Ziggo heeft een magazine gelanceerd om haar aanbod van entertainment in de schijnwerpers. Het digitale magazine ‘That’s Entertainment’ is te lezen via de website van de aanbieder.

Entertainment

In de maand december biedt Ziggo veel entertainment voor haar abonnees. Zo kunnen abonnees onder andere kijken naar 25 gratis films en zijn diverse televisiezenders tijdelijk gratis te zien waaronder TV Oranje en 192TV.

Inzichtelijk

Om dit aanbod van content inzichtelijk te maken heeft Ziggo een digitaal magazine gelanceerd met de naam ‘That’s Entertainment’. “In ‘That’s Entertainment’ vind je inspiratie en handige tips, of je nu thuis geniet van het leukste entertainment of eropuit gaat. Leun lekker achterover en laat je onderdompelen in de wereld van entertainment met dit handige digitale tijdschrift“, aldus de aanbieder.

In samenwerking met DPG Media

Het digitale magazine is een uitgave van Ziggo en gemaakt door DPG Media met als doel om het volledige Entertainment-aanbod van Ziggo uit te lichten.

Het magazine kan je hier inzien.